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13:03   19 Июля 2020
Происшествия

Причиной смерти актриса Макаровой мог стать рак желудка

Причиной смерти актриса Макаровой мог стать рак желудка

Онкологическое заболевание, ранее диагностированное у актрисы Марины Макаровой, могло стать причиной ее смерти.

Летом текущего года актриса, известная своими ролями в российских сериалах, узнала о серьезном заболевании. Медики, проводившие осмотр Макаровой, выявили у нее рак желудка четвертой степени.

Несмотря на сложившееся обстоятельства, артистка не опустила руки и стала бороться с болезнью. В этом нелегком деле помощь Макаровой оказала помощь администрация костромского Драматического театра, пишет Федеральное агентство новостей. Во «Вконтакте» организовали сбор средств для артистки.

19 июля актриса, сыгравшая роли в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Фаворский" скончалась. Ей было 45 лет.

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Автор: Ирина Большунова
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