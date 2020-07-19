Онкологическое заболевание, ранее диагностированное у актрисы Марины Макаровой, могло стать причиной ее смерти.

Летом текущего года актриса, известная своими ролями в российских сериалах, узнала о серьезном заболевании. Медики, проводившие осмотр Макаровой, выявили у нее рак желудка четвертой степени.

Несмотря на сложившееся обстоятельства, артистка не опустила руки и стала бороться с болезнью. В этом нелегком деле помощь Макаровой оказала помощь администрация костромского Драматического театра, пишет Федеральное агентство новостей. Во «Вконтакте» организовали сбор средств для артистки.

19 июля актриса, сыгравшая роли в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Фаворский" скончалась. Ей было 45 лет.