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12:53   19 Июля 2020
Политика

Макрон: лидеры 27 стран ЕС обсудят план восстановления после пандемии COVID-19

Макрон: лидеры 27 стран ЕС обсудят план восстановления после пандемии COVID-19

Президенты 27 государств Европейского союза способны достичь компромисса относительно семилетнего бюджетного плана организации и фонда восстановления после пандемии коронавирусной инфекции 19 июня, заявил глава Франции Эммануэль Макрон.

По словам государственного лидера, договоренности не должны ущемлять интересы отдельных стран. Соответствующая информация была предоставлена ТАСС.

Макрон выразил надежду на то, что вопросы будут улажены в ближайшее время. По его мнению, компромисс является необходимостью для государств, а единое соглашение не означает отказа от законных устремлений.

"Сегодня перед нами множество решений, которые необходимо финализировать", — добавил французский президент.

По словам Макрона, крайне важно прийти к компромиссу, поскольку государства стоят перед невиданным кризисом в сфере экономики. Европе следует объединиться, считает глава Франции.

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Автор: Борис Нестеров
#ес #макрон #коронавирус

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