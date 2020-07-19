Мишустин утвердил правила распределения субсидий на экспорт кино и IT-продукции

Российское правительство поддержит развитие экспорта отечественного кино и анимации, а также продукцию в области IT-технологий, сообщили представители пресс-службы кабмина.

Около 70% средств государственной помощи будет направлено на проекты в области кино и анимации. Примерно 30% финансирования пойдет на IT-продукцию, рассказали в правительстве.

За счет субсидий частично можно будет компенсировать расходы на разработку дизайна и продвижение IT-сервисов, приобретение сертификатов, дубляж и перевод картин, гонорары актерам и прочие мероприятия по созданию фильмов, передает РИА Новости.

Кандидаты на получение льгот будут отбираться один раз в год. На один проект предполагается выделение не более 30% от общего объема государственной поддержки.