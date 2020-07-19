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12:15   19 Июля 2020
Политика

Twitter удалил видео из публикации Трампа после жалобы о нарушении авторского права

Twitter удалил видео из публикации Трампа после жалобы о нарушении авторского права

Американская соцсеть Twitter удалила видеоматериал из публикации президента США Дональда Трампа после того, как поступила жалоба о нарушении авторского права. Об этом сообщило агентство Reuters.

Речь идет о видеозаписи помощника американского лидера Дэниэла Скавино, который отвечает за коммуникацию в соцсетях. Ее и "ретвитнул" себе на страницу в Twitter Трамп, обозначило Reuters.

Ролик был создан как реклама в рамках предвыборной кампании. В нем использовалась песня альтернативной рок-группы Linkin Park. Администрация социальной сети приняла решение удалить видеоматериал после того, как музыкальная компания Machine Shop Entertainment, основанная участниками группы, подала соответствующую жалобу.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #twitter #соцсеть

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