Международная помощь не принесет Судану мир и стабильность, в этом убежден доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее посол Великобритании в Судане Ирфан Сидик призвал к усилению международного присутствия в суданском регионе Дарфур. По его словам, в регионе было убито много людей, что не должно продолжаться, а виновники преступлений должны понести наказание.

С 8 июля в городе Кутум проходят сидячие забастовки, люди требуют остановить нападения боевиков на мирных жителей страны. Вскоре протестующие перешли к активным действиям и стали нападать на чиновников, громить полицейские участки и поджигать автомобили. 13 июля вооруженные боевики напали на лагерь для временно перемещенных лиц, в итоге 18 человек пострадали, девять погибли. 14 июля миссия ЮНАМИД выразила глубокую обеспокоенность по поводу инцидентов, но это не то, чего ждали местные жители от "голубых касок". ЮНАМИД действует в Судане на протяжении 13 лет, за это время миссии не удалось предотвратить конфликт.

Как считает Александр Перенджиев, миротворцы должны формировать мобильные группы, которые смогут быстро пресечь действия боевиков, а также создавать посты на ключевых трассах. Комментируя слова посла Ирфана Сидика, российский политолог отметил, что дипломат делает неверные выводы, так как в Судане нужно уделять внимание политическим методам урегулирования, а не надеяться на военную силу, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).