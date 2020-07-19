Одинокие родители в России вскоре смогут рассчитывать на денежные пособия

Госдума разработает законопроект по формированию специального фонда, благодаря которому гражданам, не получающим алиментов на детей от своих вторых половин, будут начисляться ежемесячные выплаты.

Средства в алиментный фонд будут поступать из государственного бюджет, а также от найденных неплательщиков. Процессы по поиску должников с осени будут проходить тщательней, с лицами, уклоняющимися от уплаты алиментов, проведут работу.

Сумма пособия будет зависеть от региона, однако выплата не опустится ниже половины прожиточного минимума, пишет OKA.FM.

Поддержка российских семей с детьми со стороны властей будет особенно актуальной в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.