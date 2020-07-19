Лидеры ЕС не могут сойтись во мнениях о размере общего бюджета

Главы стран Евросоюза так и не смогли договориться об общем бюджете на ближайшие семь лет и размере фонда восстановления экономики после пандемии. В результате саммит "экономической четверки" продлен еще на один день.

Как отметил канцлер Австрии Себастьян Курц, переговоры в целом проходят хорошо, но имеется ряд сложностей. Он также открыто заявил, что Вена намерена урезать суммы денег, выплачиваемых в виде грантов, а не займов. В этом Курца поддержали представители Нидерландов, Дании, Швеции и Финляндии, передает портал "Русская весна".

Кроме того, европейская "экономическая четверка" во главе с Австрией фактически отказывается спонсировать не самые богатые страны ЕС, среди которых, например, Италия, Испания и Греция. Все это выглядит весьма ожидаемым, поскольку мировой экономике предсказывали кризис еще до начала пандемии, а сейчас приходится бороться не только с финансовыми проблемами, но еще и с болезнью. На этом фоне идея Евросоюза рассыпается на глазах.