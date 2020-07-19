Эпидемиолог рассказал, как предотвратить подъем заболеваемости коронавирусом в России

Коронавирус по-прежнему является опасной инфекцией, все достигнутые в лечении успехи необходимо закрепить вакцинацией, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране недостаточно, так как сохраняется большое количество бессимптомных больных. Пик пандемии еще не пройден до конца, отметил Гинцбург.

Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы избежать второй волны коронавируса. Эксперт считает, что достигнутые успехи по коронавирусу нужно закрепить вакцинацией, передает телеканал "360". Все данные о происходящем в стране во время распространения коронавируса опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф, которые ежедневно обновляются.