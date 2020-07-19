ВС Украины разместили вооружение в жилых кварталах населенных пунктов Донбасса

Украинские военнослужащие разместили вооружение и технику в населенных пунктах Донбасса, в непосредственной близости от жилых домов. Об этом рассказал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Разведка ДНР зафиксировала нарушения норм международного гуманитарного права в населенных пунктах Донбасса, подконтрольных Киеву. Украинские силовики размещают военную технику и вооружения в жилых районах населенных пунктов, что ставит под угрозу безопасность мирного населения.

По словам представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики, в трех населенных пунктах Донбасса ВСУ разместили шесть единиц боевой техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".

Украинские власти начали операцию в Донбассе в апреле 2014 года, после того, как ЛНР и ДНР объявили о независимости. Жертвами конфликта, по сведениям ООН, стали более 13 тысяч человек.