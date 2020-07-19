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10:57   19 Июля 2020
Общество

Российские медики провели почти 25 млн тестов на коронавирус за время пандемии

Российские медики провели почти 25 млн тестов на коронавирус за время пандемии

Тестирование на коронавирусную инфекцию за все время пандемии прошли более 24,9 миллиона россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Врачи в России за минувшие сутки обследовали на наличие коронавируса 314 тысяч человек. Кроме того, по данным представителей федеральной службы, из-за подозрения на COVID-19 под наблюдением врачей находится 273 737 россиян.

Ученые со всего мира проводят исследования в попытках найти эффективную вакцину от коронавируса. Вероятно, созданную сыворотку придется через некоторые время ревакцинировать, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Причиной этому являются постоянные изменения в структуре COVID-19, сообщает телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#россия #тесты #пандемия #коронавирус

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