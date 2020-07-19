Российские медики провели почти 25 млн тестов на коронавирус за время пандемии

Тестирование на коронавирусную инфекцию за все время пандемии прошли более 24,9 миллиона россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Врачи в России за минувшие сутки обследовали на наличие коронавируса 314 тысяч человек. Кроме того, по данным представителей федеральной службы, из-за подозрения на COVID-19 под наблюдением врачей находится 273 737 россиян.

Ученые со всего мира проводят исследования в попытках найти эффективную вакцину от коронавируса. Вероятно, созданную сыворотку придется через некоторые время ревакцинировать, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Причиной этому являются постоянные изменения в структуре COVID-19, сообщает телеканал "360".