Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эпидемиолог рассказал, как предотвратить подъем заболеваемости коронавирусом в России

Эпидемиолог рассказал, как предотвратить подъем заболеваемости коронавирусом в России

 Российские медики провели почти 25 млн тестов на коронавирус за время пандемии

Российские медики провели почти 25 млн тестов на коронавирус за время пандемии
Одинокие родители в России вскоре смогут рассчитывать на денежные пособия

Одинокие родители в России вскоре смогут рассчитывать на денежные пособия

 Лидеры ЕС не могут сойтись во мнениях о размере общего бюджета

Лидеры ЕС не могут сойтись во мнениях о размере общего бюджета
Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

 Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам
Эпидемиолог рассказал, как предотвратить подъем заболеваемости коронавирусом в России

Эпидемиолог рассказал, как предотвратить подъем заболеваемости коронавирусом в России

 Российские медики провели почти 25 млн тестов на коронавирус за время пандемии

Российские медики провели почти 25 млн тестов на коронавирус за время пандемии
Одинокие родители в России вскоре смогут рассчитывать на денежные пособия

Одинокие родители в России вскоре смогут рассчитывать на денежные пособия

 Лидеры ЕС не могут сойтись во мнениях о размере общего бюджета

Лидеры ЕС не могут сойтись во мнениях о размере общего бюджета
Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

 Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам
10:54   19 Июля 2020
Общество

Около 6,1 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в РФ

Около 6,1 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в РФ

Порядка 6,1 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за последние 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, около 24 процентов из выявленных случаев не имели симптомов заболевания. Также за прошедшие сутки зарегистрировано менее 100 случаев летальных исходов граждан с подтвержденной инфекцией. Более 3,4 тысячи пациентов вылечились от нового типа коронавируса.

На территории Российской Федерации осуществили уже свыше 24,9 миллиона тестов на COVID-19, более 273 тысяч граждан пребывают под наблюдением медицинских специалистов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #пациенты #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...