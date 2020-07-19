Около 6,1 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в РФ

Порядка 6,1 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за последние 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, около 24 процентов из выявленных случаев не имели симптомов заболевания. Также за прошедшие сутки зарегистрировано менее 100 случаев летальных исходов граждан с подтвержденной инфекцией. Более 3,4 тысячи пациентов вылечились от нового типа коронавируса.

На территории Российской Федерации осуществили уже свыше 24,9 миллиона тестов на COVID-19, более 273 тысяч граждан пребывают под наблюдением медицинских специалистов.