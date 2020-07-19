Выборы в парламент стартовали на территории Сирии

Парламентские выборы в Сирийской Арабской Республике, которые должны были пройти в апреле, дважды переносились из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сегодня сирийцы должны выбрать 250 депутатов из 2000 кандидатов.

Выборы в сирийский парламент проходят сегодня на 7000 избирательных участках, созданных на территории, находящейся под контролем законной власти страны.

Эксперты убеждены в уверенной победе на выборах партии "Баас", которую возглавляет президент САР Башар Асад, показавший способность отстоять страну от террористов и начать немедленное восстановление экономики в освобожденных районах.