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Российские медики провели почти 25 млн тестов на коронавирус за время пандемии
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10:43   19 Июля 2020
Политика

Выборы в парламент стартовали на территории Сирии

Выборы в парламент стартовали на территории Сирии

Парламентские выборы в Сирийской Арабской Республике, которые должны были пройти в апреле, дважды переносились из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сегодня сирийцы должны выбрать 250 депутатов из 2000 кандидатов.

Выборы в сирийский парламент проходят сегодня на 7000 избирательных участках, созданных на территории, находящейся под контролем законной власти страны.

Эксперты убеждены в уверенной победе на выборах партии "Баас", которую возглавляет президент САР Башар Асад, показавший способность отстоять страну от террористов и начать немедленное восстановление экономики в освобожденных районах.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #башар асад #парламентские выборы

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