«Почти точно русские хакеры»: для чего Британия и США придумывают русских шпионов

«Российские шпионы пытаются украсть нашу вакцину от коронавируса» — такие заголовки появились на первых страницах большинства британских и американских СМИ.

The Daily Telegraph, New York Times, Financial Times, Metro и другие газеты с подачи Центра кибербезопасности Великобритании заявили, что якобы хакерская группа АРТ29, «весьма вероятно» связанная с российскими спецслужбами, атаковала британские научно-исследовательские центры, работающие над разработкой вакцины от COVID-19.

Эти обвинения прозвучали параллельно с другими. 16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что в декабре 2019 года русские хакеры «почти точно» пытались повлиять на исход британских парламентских выборов, распространяя в интернете «незаконно полученные» правительственные документы.

Британия, не предоставив никаких доказательств о «русских хакерах», ставших уже любимой западной «страшилкой», даже пригрозила ответными мерами на дипломатическом уровне. Российский МИД в лице Марии Захаровой верно охарактеризовал голословные обвинения Соединенного Королевства.

«С одной стороны, доказательств нет, с другой стороны, говорится о возможных неких ответных мерах. Это взаимоисключающие вещи. <…> Британское правительство сегодня одарило нас новым «перлом» — теперь он звучит так: «почти точно», — заявила представитель министерства.

Впрочем, британским и американским таблоидам, да и «статусным» газетам вроде New York times и Financial Times реальные доказательства не нужны: антироссийские публикации там печатаются регулярно. Реальных же попыток разобраться в ситуации Британия не предпринимала.

«Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей. Однако никаких обращений в связи с указанными инцидентами к нам по официальным каналам не поступало», — рассказал РИА «Новости» сотрудник российского посольства в Лондоне.

Как и прежде, западные медиа работают в интересах властей, пытаясь снизить градус критических настроений в американском и британском обществе, объясняет первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Одна из главных причин — переключение внимания со своей негативной повестки. Как оказалось, в Великобритании очень большое количество смертей от коронавируса, в Штатах — раскол общества (митинги движения Black Lives Matter проходят по всей стране — прим. ред.), вторая волна коронавируса, да и в Европе не все ладно. Нужно рассказать о том, что у них все более-менее пристойно, а ужасно в России, которая «страшная и жуткая», — рассказал Малькевич «Политике Сегодня».

Антироссийский нарратив вполне себе востребован и хорошо расходится. Еще с советских времен изобретен такой хитрый враг для Запада как Россия, а недавно добавился и Китай с коронавирусом, якобы придуманным злыми китайскими учеными. Под такие инфоповоды СМИ могут постоянно «осваивать» государственные бюджеты, а производство новых смыслов о «вражеской России» уже поставлено на поток.

«Это бездонная бочка, в которой они находят все новые и новые моменты: оказывается, российские хакеры вмешивались в выборы во Франции, в Великобритании в прошлом году, а фактов нет. Когда Рааба (министр иностранных дел Великобритании, — прим.ред.) спросили, есть ли у них доказательства вмешательства России в выборы, он сказал — «доказательств у нас нет, но это почти точно», — отмечает Малькевич.

К сожалению, даже голословные обвинения могут повлечь за собой новые санкционные проблемы и препятствия для России, предполагает член Общественной палаты.

«Вчера изобличили РФ во вмешательстве в выборы, сегодня она ворует вакцины, завтра еще что-то придумают, поэтому надо что-то ужесточать, «закручивать» и так далее. Коронавирус заставит мировую систему перестраиваться, а западные политические элиты этого не хотят. В ООН сейчас говорят, что можно победить эту инфекцию, только объединив усилия. А объединять не хочется — нужно придумать причину, почему этого делать не надо», — считает собеседник издания.

Американские СМИ еженедельно публикуют негативные новости о России. Например, уважаемое издание Bloomberg заверяет читателей, что Москва пытается разрушить «американский мир» и вернуть былое советское влияние в Восточной Европе.

New York Times пытается помешать предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа, связывая его с Россией. Отдельной темой для американских медиа стала выдуманная ими «ужасная ситуация с коронавирусом»: журналисты убеждают читателей, что официальной статистике по заболеваемости COVID-19 в РФ «нельзя верить».