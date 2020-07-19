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10:26   19 Июля 2020
Общество

Эксперт рассказал, можно ли делать вакцину от коронавируса с другими прививками

Эксперт рассказал, можно ли делать вакцину от коронавируса с другими прививками

Состав вакцины от коронавируса, возможно, нужно будет менять через несколько лет, если возбудитель заболевания мутирует, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Привитым людям потребуется провести ревакцинацию, отметил Гинцбург. Сейчас нет информации о том, что вирус меняет свою структуру. Введенный препарат от коронавируса не помешает людям делать другие прививки. При условии сохранения временной дистанции между инъекциями в три недели.

Гинцбург сообщил, что вакцинацию необходимо провести не только людям из группы риска, но и преподавателям, а также пожилым гражданам. Специалисты проводят переговоры о промышленном производстве вакцины, чтобы привить как можно больше человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#прививка #вакцина #коронавирус

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