Оппозиция Белоруссии ответила на слова Лукашенко о "конституции не под женщину"
Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга Валерия Цепкало Вероника прокомментировали заявление президента Лукашенко о "конституции страны не под женщину".
Тихановская, Колесникова и Цепкало объединили усилия после того, как ЦИК Белоруссии снял с выборов большинство кандидатов в президенты мужского пола.
"Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим", — заявила Вероника Цепкало.
По словам Тихановской, решение женщин объединиться никак не связано с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что "конституция страны не под женщин". Кандидат на пост главы государства напомнила, что ее супруг сейчас находится под арестом, как и Бабарико, а Цепкало вынужден соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусское общество не готово голосовать за женщину на выборах президента.
"У нас конституция не под женщину. У нас по конституции президент обладает сильной властью", — заявил Лукашенко.