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10:14   19 Июля 2020
Политика

Оппозиция Белоруссии ответила на слова Лукашенко о "конституции не под женщину"

Оппозиция Белоруссии ответила на слова Лукашенко о "конституции не под женщину"

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга Валерия Цепкало Вероника прокомментировали заявление президента Лукашенко о "конституции страны не под женщину".

Тихановская, Колесникова и Цепкало объединили усилия после того, как ЦИК Белоруссии снял с выборов большинство кандидатов в президенты мужского пола.

"Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим", — заявила Вероника Цепкало.

По словам Тихановской, решение женщин объединиться никак не связано с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что "конституция страны не под женщин". Кандидат на пост главы государства напомнила, что ее супруг сейчас находится под арестом, как и Бабарико, а Цепкало вынужден соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусское общество не готово голосовать за женщину на выборах президента.

"У нас конституция не под женщину. У нас по конституции президент обладает сильной властью", заявил Лукашенко.

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Автор: Василий Пименов
#оппозиция #белоруссия #лукашенко

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