Зампред СПЧ рассказала о проблемах между семьями и органами опеки

Медиагруппа «Патриот» провела награждение победителей конкурса «Хорошие новости России». Призы вручали российские политики и знаменитости: Андрей Бабушкин, Никас Сафронов, Виталий Милонов и другие. Одним из участников события стала Ирина Киркора — зампредседателя СПЧ, директор авторского центра «Мир Семьи». Корреспонденту «Политики сегодня» удалось пообщаться с общественным деятелем и обсудить острые проблемы семей России.

В этом месяце на рассмотрение в Госдуму внесли проект об ограничении досудебного порядка изъятия детей. Ирина Киркора отметила, что проблема взаимодействия государства с семьями есть всегда.

«У нас возникают разные сложности и перегибы на местах, когда изымают детей, не имея на то основания, — пояснила общественник. — Но я считаю, что очень важно обсуждать и в принципе заниматься не только каким-то одним конкретным вопросом, а заниматься в принципе системой реформирования органов и взаимодействии работы с семьей».

Собеседница ПС указала, что нужно понимать проблематику семьи, источник ее неблагополучия. В случае реальных проблем, в первую очередь необходим комплексный подход. К органам опеки и правоохранителям следует обращаться лишь в крайних случаях, считает Киркора.

Зампредседателя СПЧ оценила госполитику по отношению к семьям во время пандемии. По ее мнению, часть россиян посчитала выплаты детских пособий несправедливыми. В том числе это коснулось и многодетных семей. Однако многие положительно оценили шаг властей.

«В большинстве наших семей в регионах выплата на каждого ребенка за этот период составляла почти 20 000 (рублей). Для многих это казалось весомым подспорьем, особенно в многодетных семьях, где пять детей, и на каждого было получена помощь», — заметила глава авторского центра.

Дело в том, что многие родители – самозанятые или предприниматели. Другим же работодатель физически не мог выплатить зарплату. Для этой группы мам и пап поддержка властей очень помогла в период коронакризиса.

Не менее важными Киркора считает недавно принятые поправки в Конституцию, касающиеся семейного благополучия. Она отметила работу Госдумы и Совфеда по актуализации законодательства. Их деятельность активно обсуждается в обществе, а значит - люди заинтересованы.