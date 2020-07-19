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10:08   19 Июля 2020
Общество

Эксперты выяснили, куда лучше всего отправиться с палатками по РФ

Эксперты выяснили, куда лучше всего отправиться с палатками по РФ

Известный сервис бронирования жилья для отдыха провел опрос в соцсетях и выяснил, куда лучше всего отправиться с палатками по РФ.

Около 30% граждан ездят с палатками в Крым, что ставит его на первое место. Второе место по популярности заняла Карелия (28,13%).

Байкал получил третье место. На озере разбивают целые палаточные лагеря, таких 12,69%. Путешественники нередко выбирают для отдыха с палатками Алтайский край, Краснодарский край и Башкирию. Республика Башкортостан вместе с Красноярским краем заняли шестое место в рейтинге.

Телеканал "360" передает, что с 18 июля в Краснодарском крае откроются аквапарки, бассейны, спортивные школы, аттракционы на открытом воздухе и библиотеки. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

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Автор: Юлия Яковлева
#кубань #отдых #башкирия

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