Минздрав назвал российские регионы с наибольшей распространенностью ожирения

Больше всего от избыточного веса, по информации Министерства здравоохранения РФ, страдают жители Алтайского края. За 2019 год там было зафиксировано 5539,4 случая.

Перечень регионов с высоким показателем распространенности ожирения пополнили также Ямало-Ненецкий АО (3527,2), Тюменская (2860,2), Курганская (2714) и Самарская (2667,1) области. Самый низкий уровень был отмечен в Приморском крае. Как сообщает издание RT, там было зарегистрировано всего 549,2 случая на 100 тыс. жителей.

Всего на территории России за 2019 год было зафиксировано более 2,1 млн пациентов с ожирением. По данным Минздрава, это превышает прошлогодние показатели на 172 тыс. Специалисты отметили, что при оценивании распространенности этого заболевания следует не забывать о региональных особенностях, связанных с рационом питания, образом жизни и генотипом населения.