Несогласованные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возобновились в городах Дальнего Востока, сообщили корреспонденты агентства "Интерфакс".

В Хабаровске шествие началось на площади Ленина — у здания администрации края. Горожане вышли на митинг несмотря на 30-градусную жару. Также несогласованная акция проходила в Комсомольске-на-Амуре.

Во Владивостоке у памятника борцам за власть Советов в поддержку Фургала также образовался митинг, участники которого скандируют лозунги, поддерживая жителей соседнего региона. Правоохранительные органы по громкой связи предупреждают митингующих об ответственности за несанкционированные акции, передает "Интерфакс".