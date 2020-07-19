NI: Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как политическое оружие
Россия может воспользоваться ограничением экспорта пшеницы как инструментом политического давления. Об этом пишет американское издание National Interest.
Автор статьи отмечает, что РФ может к 2028 году контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна. В связи с глобальным потеплением она может стать мощной "зерновой державой".
NI подчеркивает, что глобальное потепление может также повысить зависимость других государств от поставок из России. Однако негативные последствия климатических изменений в РФ могут сделать уязвимыми импортеров ее пшеницы.
Журналист напоминает о российской квоте на экспорт зерна из-за пандемии коронавируса. По его оценке, импортерам, в числе которых Турция, Египет и Бангладеш, пришлось спешно искать источники для наполнения зерновых резервов. Издание отмечает, что введение квоты на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи привело к тому, что стоимость продовольствия в мире поднялась.
Кроме того, "еще большее беспокойство" вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Автор материала поалгает, что Москва может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, у которых из-за климатических изменений не останется выбора.