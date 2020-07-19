Эспер отметил необходимость укрепления боеготовности НАТО для сдерживания России

Глава Пентагона Марк Эспер призвал страны НАТО повышать боеготовность для сдерживания Российской Федерации. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба военного ведомства США.

Руководитель ведомства подчеркнул, что якобы Россия может быть нарушителем спокойствия. Он снова напомнил о позиции Соединенных Штатов относительно вопроса воссоединения Крыма с РФ. Эспер также призвал страны альянса продолжать совместное сотрудничество совместно с США.

"Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2% [ВВП] на оборону", — поделился министр обороны.

По мнению Эспера, дополнительные средства следует направлять на сдерживание противников. Глава Пентагона еще раз отметил, что необходимо укреплять НАТО и усиливать своих партнеров. Еще одной проблемой является Китай, заключил министр.