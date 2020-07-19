Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запашный: закон о защите животных требует доработок

Запашный: закон о защите животных требует доработок

 Испытания лекарства от COVID-19 для детей могут начаться в ближайшие полгода

Испытания лекарства от COVID-19 для детей могут начаться в ближайшие полгода
NI: Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как политическое оружие

NI: Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как политическое оружие

 Эспер отметил необходимость укрепления боеготовности НАТО для сдерживания России

Эспер отметил необходимость укрепления боеготовности НАТО для сдерживания России
Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

 Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам
Запашный: закон о защите животных требует доработок

Запашный: закон о защите животных требует доработок

 Испытания лекарства от COVID-19 для детей могут начаться в ближайшие полгода

Испытания лекарства от COVID-19 для детей могут начаться в ближайшие полгода
NI: Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как политическое оружие

NI: Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как политическое оружие

 Эспер отметил необходимость укрепления боеготовности НАТО для сдерживания России

Эспер отметил необходимость укрепления боеготовности НАТО для сдерживания России
Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

 Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам
8:25   19 Июля 2020
Политика

Эспер отметил необходимость укрепления боеготовности НАТО для сдерживания России

Эспер отметил необходимость укрепления боеготовности НАТО для сдерживания России

Глава Пентагона Марк Эспер призвал страны НАТО повышать боеготовность для сдерживания Российской Федерации. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба военного ведомства США.

Руководитель ведомства подчеркнул, что якобы Россия может быть нарушителем спокойствия. Он снова напомнил о позиции Соединенных Штатов относительно вопроса воссоединения Крыма с РФ. Эспер также призвал страны альянса продолжать совместное сотрудничество совместно с США.

"Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2% [ВВП] на оборону", — поделился министр обороны.

По мнению Эспера, дополнительные средства следует направлять на сдерживание противников. Глава Пентагона еще раз отметил, что необходимо укреплять НАТО и усиливать своих партнеров. Еще одной проблемой является Китай, заключил министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #нато #китай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...