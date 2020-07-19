Испытания лекарства от COVID-19 для детей могут начаться в ближайшие полгода

Лекарство от коронавируса для детей российские специалисты планируют начать испытывать в течение полугода. Об этом сообщил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Известно, что после успешного завершения клинических испытаний вакцины на взрослых, будет возможность получить разрешение на изучение эффекта от препарата на детях, сообщает специалист для ТАСС. Он подчеркнул, что данные условия оглашены в законе.

Гинцбург отметил, что сейчас готовится перечень документов для того, чтобы в течение шести месяцев после всех формальностей и испытаний на взрослых людях, педиатры могли перейти к прививанию детей. Он подчеркнул, что исследования детской вакцины будут проходить в несколько этапов, в разных возрастных категориях.