Эксперт рассказал о необходимости носить маски и дезинфицировать руки в метро

Введение бесконтактных турникетов в метро бесполезно. Важно следить за тем, чтобы люди носили защитные маски, заявил профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон в Южной Корее Чон Чжэ Хун.

Профессор отметил, что для начала нужно обеспечить масками пассажиров внутри вагонов во время распространения коронавируса. Граждане также должны использовать антисептики для рук, когда покидают поезд, передает РИА Новости.

Ученый уверен, что сложность контроля за пассажирами в вагонах и то, когда они трогают поручни, представляют большую угрозу, чем касание турникета.

Ранее магазины ИКЕА в Санкт-Петербурге на территории "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" начали работать после длительной паузы с 13 июля. Руководство сети соблюдает все требования Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.