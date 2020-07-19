Госдума РФ рассматривает закон о налоговой поддержке для издателей печатной продукции

Кабинет министров внес в Государственную думу РФ законопроект, который предусматривает налоговую поддержку издателям периодичной печатной и книжной продукции. Об этом сообщается в печатной базе системы обеспечения законодательной деятельности.

Настоящая редакция Налогового кодекса России относит к прочим расходам потери от бракованной, утратившей свой товарный вид продукции СМИ, которая списывается налогоплательщиками. Такие расходы заметно уменьшают налоговую базу.

Изменения, которые хочет внести правительство РФ предусматривают увеличение максимально допустимого объема потерь до 30% от стоимости тиража. Действующий же закон предполагает не более 10 %.

Сообщается, что принятие и реализация этого федерального закона не нуждается в затратах из федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС.