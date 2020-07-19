Ким Чен Ын провел заседание с военными КНДР, где обсудил боеготовность армии

Заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи прошло под руководством главы КНДР Ким Чены Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время встречи стороны затронули темы, касающиеся увольнений в рядах командного состава, а также актуальные организационные вопросы. На закрытой части заседания обсуждалась боеготовность армии в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове. Поднимались вопросы укрепления сил сдерживания, отмечает ЦТАК.

Материал агентства сопровождался фотографией Ким Чен Ына. Последнее заседание под его руководством проходило 24 мая. Об этом пишет телеканал "360".