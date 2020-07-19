Талибы прокомментировали обвинения США в сговоре движения с Россией

Официальный представитель запрещенной в РФ террористической группировки "Талибан" Сухейль Шахин прокомментировал обвинения о сговоре с РФ. Об этом он сообщил телеканалу RT.

Он сообщил, что "русские вознаграждения" являются неправдой, а движения сражаются не за чьи-то деньги. Шахин напомнил, что у запрещенного на территории России "Талибана" есть собственная идеология, за которую ее члены воюют и жертвуют собой.

Шахин предполагает, что подобные обвинения связаны с внутренней политикой США и с желанием разрущить мирное соглашение между Вашингтоном и талибами.

New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что Россия тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что данная инфомрация недостоверна.