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6:17   19 Июля 2020
Политика

Талибы прокомментировали обвинения США в сговоре движения с Россией

Талибы прокомментировали обвинения США в сговоре движения с Россией

Официальный представитель запрещенной в РФ террористической группировки "Талибан" Сухейль Шахин прокомментировал обвинения о сговоре с РФ. Об этом он сообщил телеканалу RT.

Он сообщил, что "русские вознаграждения" являются неправдой, а движения сражаются не за чьи-то деньги. Шахин напомнил, что у запрещенного на территории России "Талибана" есть собственная идеология, за которую ее члены воюют и жертвуют собой.

Шахин предполагает, что подобные обвинения связаны с внутренней политикой США и с желанием разрущить мирное соглашение между Вашингтоном и талибами.

New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что Россия тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что данная инфомрация недостоверна.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #афганистан #талибан

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