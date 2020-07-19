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5:37   19 Июля 2020
Политика

Конте уверен, что главы ЕС придут к общему соглашению в воскресенье

Конте уверен, что главы ЕС придут к общему соглашению в воскресенье

Ведущие переговоры на саммите в Брюсселе главы стран ЕС должны достичь общего соглашения в воскресенье. Об этом заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.

Ранее стало известно, что стороны прекратили переговоры по созданию антикризисного фонда для поддержания европейской экономики, пострадавший от коронавируса. Также обсуждалась тема по формированию бюджета ЕС.

Конте на странице в Facebook заявил, что встреча продолжится дальше, потому что сторонам нужно достичь нужэного соглашенеия. По его словам, переносить обуждение невыгодно никому.

Премьер заявил, что при столь жестких переговорах наступает момент, когда возникает сомнение в том, что "стороны не знают проблем, с которыми сталкиваются". По его слоавм, есть сомнения в том, что кто-то из участников обсуждения опускает из виду данную цель.

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Автор: Василий Пименов
#евросоюз #джузеппе конте #коронавирус

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