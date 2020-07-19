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5:10   19 Июля 2020
Политика

Аналитик объяснил, почему ЕС невыгодно отказываться от "Северного потока-2"

Аналитик объяснил, почему ЕС невыгодно отказываться от "Северного потока-2"

Альтернатива в виде дешевого американского топлива в итоге сделает продукцию Евросоюза менее востребованной на мировом рынке. Об этом рассказал сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

РИА Новости сообщают, что Европе просто невыгодно отказываться от проекта "Северный поток — 2". Эксперт считает, что в этом вопросе очевидно сталкиваются интересы Брюсселя и Вашингтона. Евросоюз хочет диверсифицировать импорт газа, а США планируют быть его основным поставщиком в ЕС.

"Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции", — утверждает Владимир Оленченко.

Когда поднимется стоимость голубого топлива, тогда возрастет и цена на европейские товары, объясняет аналитик. В этом случае американская продукция окажется дешевле и более востребованной, чем продукты из Европы. Европейцы не буду жертвовать своими интересами ради США, заключил Оленченко.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #евросоюз #ес #сша #северный поток - 2

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