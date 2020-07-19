Эксперт назвал сроки начала работы e-sim в России

Массовая замена традиционных SIM-карт на виртуальные возможно только тогда, когда государство обеспечит контроль и идентификацию пользователей. Об этом заявил завлабораторией ИИ, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыко.

Виртуальная сим-карта, по словам эксперта является чипом, который встраивается в устройства вместо обычной "симки". Об этом рассказал заведующий лабораторией в интервью с "Прайм".

Новшество позволяет менять оператора без лишних посещений офисов представителей связи. Также е-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а количество привязанных к аппарату номеров не может быть ограничено физически, отмечает "Прайм".