Лидеры ЕС не достигли прогресса по семилетнему бюджетному плану

Второй день саммита в Брюсселе не стал прорывным в вопросе утверждения семилетнего бюджетного плана. Лидеры ЕС не сумели достигнуть прогресса по этому вопросу.

Председатель Евросовета Шарль Мишель анонсировал возобновление встречи 19 июля в полдень. Он, по словам источника в делегации одной из стран, может представить новое компромиссное решение по бюджету. Информацией об этом поделился ТАСС.

"Глава Евросовета решил вновь взять паузу, так как позиции все еще не сближены. Завтра, возможно, он представит новое компромиссное предложение", - подчеркнул источник.

Саммит должен был завершиться в субботу, 18 июля. Дипломаты ранее не исключали, что он может затянуться на третий день. Лидеры ЕС не только не утвердили семилетний бюджет, но и не достигли согласия по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии.