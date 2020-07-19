Установлен новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом в мире

Около 260 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за последние сутки. Это новый рекордный показатель, отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Показатель стал самым высоким за все время пандемии коронавируса. Последний рекорд был зафиксирован днем ранее, когда COVID-19 диагностировали 238 тыс. пациентам, передает РИА Новости.

За минувшие сутки скончались более 7,3 тыс. человек с COVID-19. Общее число заболевших в мире превысило отметку в 138 млн. человек. Самая неблагополучная ситуация продолжает сохраняться в США, а также Бразилии и Индии.