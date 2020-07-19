Украинский специалист ОТК рассказал, почему на Украине много бракованной военной техники

Руководство "Укроборонпрома" отправляет в подразделения ВСУ в Донбассе бракованную бронетехнику. Об этом рассказал "ПолитНавигатору" украинский подполковник в отставке Владимир Белоносов.

Бывший начальник отдела технического контроля (ОТК) отметил, что в "Укроборонпроме" стоит установка "посылать всех" технических специалистов, заявляющих о неисправности. По его словам, работающая эффективно система не должна допускать по 50-80 недостатков в каждом БТР.

Белоносов в беседе с "ПолитНавигатором" отметил, что брак при производстве приводил к серьезным потерям во время боевых действий ВСУ против ополченцев. В частности, он рассказал о танке, который утонул в боевом окопе во время дождя.