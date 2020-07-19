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2:36   19 Июля 2020
Политика

Бывший украинский депутат рассказал об отказе Украины от жителей Донбасса

Бывший украинский депутат рассказал об отказе Украины от жителей Донбасса

Украина уже "отказалась" от Донбасса и претензий на Крым. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Политик обосновал "отказ" Киева от этих территорий нежеланием платить живущим там людям пенсии и пособия. По его словам, Украина за последние шесть лет сделала все, чтобы данные регионы не захотели вновь войти в состав страны. Он отметил, что речь идет о языковом и религиозном вопросах, а также риторикой в адрес самих граждан, живущих на данной территории.

Мураев отметил, что Киев "переложил с больной головы на здоровую", сославшись на конвенции для того, чтобы не платить гражданам денег. Экс-депутат добавил, что у жителей Донбасса нет иллюзий насчет Украины, поскольку факт обстрелов скрыть невозможно.

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Автор: Ирина Большунова
#донбасс #украина #верховная рада

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