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1:57   19 Июля 2020
Политика

Страны G20 выразили свою готовность противостоять последствиям пандемии коронавируса

Страны G20 выразили свою готовность противостоять последствиям пандемии коронавируса

Страны "двадцатки" будут и дальше предпринимать меры по защите человеческих жизней, а также сохранению рабочих мест и доходов. Об этом сообщается в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран G20.

Встреча представителей прошла в субботу в формате видеоконференции, сообщает РИА Новости. На ней государства пообещали дальше предпринимать усилия в борьбе с устранением неравенства. Они также намерены не прекращать поддерживать международную торговлю, инвестирование и экономический рост.

Помимо этого, участники G20 заявили о необходимости создания современной, стабильной и международной системы налогооблажения. Они также дали обещание продолжать сотрудничать для решения проблем в данной области.

Участники международной видеоконференции в ходе встречи подчеркнули прогресс в реализации апрельского плана действий по поддержке мировой экономики. Он включал меры по финансированию срочных мероприятий в сфере здравоохранения, создание условий для восстановления экономик, а также адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (куда входит малый и средний бизнес).

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Автор: Ирина Большунова
#g20 #саммит #двадцатка

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