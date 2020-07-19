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1:32   19 Июля 2020
Общество

Британцы извинились за учебник по психологии с чернокожими каннибалами на картинке

Британцы извинились за учебник по психологии с чернокожими каннибалами на картинке

Британский учебник по психологии GCSE, который содержит картинку с чернокожими каннибалами и белым миссионером в котле, был изъят из продажи. Экзаменационная комиссия AQA призналась, что эту книгу не следовало запускать в печать.

Учебник был опубликован издательством Illuminate Publishing три года назад. Карикатуру заметила Лиззи Джордан, являющаяся основательницей Think2Speak. Она не понимает, как такое учебное пособие одобрили ответственные лица. Информацией об этом поделилось DailyMail.

В издательстве принесли искренние извинения и подчеркнули, что уже изъяли книгу из продажи. Новое издание, как отметили в пресс-службе Illuminate Publishing, не будет содержать подобных картинок.

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Автор: Борис Нестеров
#великобритания #карикатура #каннибалы #учебник #учебник по психологии

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