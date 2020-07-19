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0:52   19 Июля 2020
Политика

Кадыров призвал Зеленского быть мужчиной и извиниться за оскорбительный ролик

Кадыров призвал Зеленского быть мужчиной и извиниться за оскорбительный ролик

Президент Украины Владимир Зеленский должен подтвердить свои ранее принесенные извинения за оскорбительный видеоролик. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на интервью Зеленского украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое было записано в 2018 году. Тогда украинского лидера спросили о вставке с плачущим Кадыровым в его юмористическое шоу. Зеленский на это ответил, что извиняется, если это оскорбляет чьи-то чувства.

Глава Чечни считает, что теперь Зеленский "юлит" и "виляет", а также придумывает "новые версии извинений". Кадыров призвал украинского лидера подтвердить свои извинения, иначе ему придется ответить перед ним.

Также Кадыров отметил, что Зеленский продолжает тактику экс-президента Украины Петра Порошенко в вопросах востока страны и тем самым нарушает свои предвыборные общения закончить войну.

Телеканал "360" сообщает со ссылкой на аналитика Руслана Бортника, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани нервного срыва.

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Автор: Илья Романович
#украина #извинения #рамзан кадыров #владимир зеленский

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