Диетолог Кален назвала пять популярных, но вредных для здоровья продуктов питания

Диетолог Елена Кален перечислила пять вредных для здоровья продуктов, которые необходимо исключить из рациона. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отмечает, что людям не следует есть колбасу и колбасные изделия. Это связано с тем, что в нее добавляют большое число жира, соли и красителей.

Диетолог также не советует злоупотреблять выпечкой. Она отметила, что сдоба имеет высокий гликемический индекс и ведет к повышению уровня глюкозы в крови.

Кроме того, эксперт в беседе с РИА Новости посоветовала отказаться от фастфуда, который перенасыщен солью и трансжирами. Также Кален не рекомендует пить газированные напитки, в которой содержится опасная для костной ткани фосфорная кислота. Вредным также может оказаться и молоко, поскольку в нем содержится лактоза — ее плохо усваивают взрослые люди.

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