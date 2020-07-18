СМИ узнали, кому в России до 31 августа дополнительно выплатят три тысячи рублей

Некоторые граждане России могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере трех тысяч рублей. Деньги они получат до 31 августа сего года.

Дополнительные выплаты российские власти направят семьям с детьми, в которых отец или мать во время пандемии коронавируса остались без работы. Сумма в размере трех тысяч рублей положена на каждого ребенка в такой семье. Информацией об этом поделилось издание ProГород.

В начале июля глава Кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление. В нем сказано, что предприятия малого и среднего бизнеса, деятельность которых связана с контактами с людьми, могут рассчитывать на новую субсидию от государства. Заявление на выплату могут подать, например, салоны красоты, предприятия общепита и гостиницы.