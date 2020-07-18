Специалист поделилась советами по выбору хорошего арбуза

Сезон отечественных бахчевых культур начнется с августа, поэтому с их покупкой лучше потерпеть. Руководство по правильному выборы арбузов и дынь дала специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова.

Эксперт рассказала агентству "Москва", что даже с учетом круглогодичного лежания дынь и арбузов на полках для покупки самых качественных и сладких из них необходимо дождаться последнего месяца лета. Чердакова отметила, что приобретать ягоды нужно только в проверенных местах: на специально оборудованных точках или на рынках.

"У продавца всегда можно запросить документы, подтверждающие безопасность продукции", — напомнила специалист по качеству питания.

При ударе согнутым пальцем по арбузу должен появиться глухой звук, а при ударе ладонью должна появиться вибрация. Также следует смотреть на внешний вид плода. Зрелый арбуз имеет блестящую поверхность, ярко выраженный рисунок коры и усохший хвостик, подчеркнула эксперт. У дыни же должен быть насыщенный аромат, а косточки внутри спелой ягоды будут легко отделяться.