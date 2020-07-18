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22:21   18 Июля 2020
Общество

Российские пенсионеры могут знать не о всех доступных льготных выплатах

Российские пенсионеры могут знать не о всех доступных льготных выплатах

Пенсионеры из России обладают правом на многие льготы регионального и федерального уровней. Однако далеко не все они знают об этом.

Российские пенсионеры могут, например, не платить налоги за квартиру, дом или загородный участок. Налог за транспорт пожилые люди могут также избежать в ряде случаев. Однако все зависит от региона.

Известно, что для подробной информации о полагающихся льготах, пенсионерам следует обратиться в ФНС, сообщает издание "Пронедра". Запрос в региональную администрацию поможет пенсионерам узнать, распространяются ли на них программы социальной помощи, которые начали действовать в России в прошлом году.

Телеканал "360" сообщает, что ПФР продлит удаленное оформление выплат до конца года. Соответствующий проект документа уже готов.

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Автор: Яна Либерман
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