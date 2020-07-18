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21:55   18 Июля 2020
Политика

Медведчук обвинил Зеленского в потакании украинским радикалам

Медведчук обвинил Зеленского в потакании украинским радикалам

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно ориентируется на мнение радикалов и западных украинцев. Они все равно не станут голосовать за него, уверен председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Очередные местные выборы на Украине пройдут 25 октября сего года. На неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областях они не состоятся.

Медведчук считает, что Рада, в которой большинством голосов обладают соратники Зеленского из партии "Слуга народа", поступила неправильно, ограничив выборы в Донбассе. Власти в Киеве, по его словам, поступают так, чтобы не обидеть национал-радикалов и тех, кто проживает на западе Украине.

На территории ДНР и ЛНР, как отметил политик, проживают граждане Украины. Он считает, что и относиться к ним нужно, как к гражданам.

Ранее Медведчук обратился к украинскому лидеру с просьбой определиться со стороной: Украина или западные партнеры. Об этом пишет телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #радикалы #медведчук #зеленский #выборы на украине

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