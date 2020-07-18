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21:18   18 Июля 2020
Экономика

Азербайджанские торговцы отказались продавать на рынке Москвы абрикосы из Армении

Азербайджанские торговцы отказались продавать на рынке Москвы абрикосы из Армении

Десятки фур с абрикосами из Армении не смогли разгрузить товар на московском агропромышленном рынке "Фуд Сити". Азербайджанская диаспора объяснила это бойкотом оптовиков.

Администрация рынка не пустила фуры на территорию, заявив, что заботится о безопасности водителей. Азербайджанские оптовики, как отмечает издание "Коммерсантъ", отказались покупать товар у армянских фермеров.

О ситуации на московском рынке рассказал на своей странице в соцсети сопредседатель Объединения армян России Мушег Сюни. Администрация рынка, по его словам, попросила армянских торговцев убрать коробки и рекламу, где есть надписи на армянском языке.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #рынок #абрикосы

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