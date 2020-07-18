ФАН рассказал о зависимости экономики Турции от ливийской нефти

Пятая часть импортных расходов Турции составляет закупка углеводородов. В условиях экономического кризиса это бремя оказывается достаточно тяжким, поэтому Анкара смело идет на авантюры в Ливии, чтобы получить доступ к ливийской нефти.

Общее количество боевиков, которых Турция перебросила в Ливию, составляет 25 тысяч человек. Пресс-секретарь Ливийской национальной армии генерал Ахмад аль-Мисмари, как передает Федеральное агентство новостей, заявил об угрозе для всей Северной Африки, которую представляет собой эти полчища террористов. Мисмари выразил уверенность о готовности турецких наемников атаковать Сирт с намерением прорваться к нефтяному полумесяцу.

Ливийская нефть, по запасам которой страна попала в десятку самых богатых "черным золотом" государств, пока еще не находится под контролем Турции, а доходы от нее Анкара уже получает. Дело в том, что Национальная нефтяная корпорация, которая осуществляет торговлю нефтью, находится под контролем террористического Правительства национального согласия Ливии. Именно из нефтяных доходов Саррадж заплатил Турции 12 миллиардов долларов США за предоставленную военную помощь.