Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

 Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека

Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека
Медведчук обвинил Зеленского в потакании украинским радикалам

Медведчук обвинил Зеленского в потакании украинским радикалам

 Азербайджанские торговцы отказались продавать на рынке Москвы абрикосы из Армении

Азербайджанские торговцы отказались продавать на рынке Москвы абрикосы из Армении
Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

 Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам
Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

 Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека

Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека
Медведчук обвинил Зеленского в потакании украинским радикалам

Медведчук обвинил Зеленского в потакании украинским радикалам

 Азербайджанские торговцы отказались продавать на рынке Москвы абрикосы из Армении

Азербайджанские торговцы отказались продавать на рынке Москвы абрикосы из Армении
Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

 Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам
20:46   18 Июля 2020
Экономика

ФАН рассказал о зависимости экономики Турции от ливийской нефти

ФАН рассказал о зависимости экономики Турции от ливийской нефти

Пятая часть импортных расходов Турции составляет закупка углеводородов. В условиях экономического кризиса это бремя оказывается достаточно тяжким, поэтому Анкара смело идет на авантюры в Ливии, чтобы получить доступ к ливийской нефти.

Общее количество боевиков, которых Турция перебросила в Ливию, составляет 25 тысяч человек. Пресс-секретарь Ливийской национальной армии генерал Ахмад аль-Мисмари, как передает Федеральное агентство новостей, заявил об угрозе для всей Северной Африки, которую представляет собой эти полчища террористов. Мисмари выразил уверенность о готовности турецких наемников атаковать Сирт с намерением прорваться к нефтяному полумесяцу.

Ливийская нефть, по запасам которой страна попала в десятку самых богатых "черным золотом" государств, пока еще не находится под контролем Турции, а доходы от нее Анкара уже получает. Дело в том, что Национальная нефтяная корпорация, которая осуществляет торговлю нефтью, находится под контролем террористического Правительства национального согласия Ливии. Именно из нефтяных доходов Саррадж заплатил Турции 12 миллиардов долларов США за предоставленную военную помощь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#турция #пнс ливии #ливийская нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...