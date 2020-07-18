Возможность введения санкций будет рассмотрена, если продолжатся нарушения оружейного эмбарго в отношении Ливии по морю, суше и воздуху, говорится в совместном заявлении лидеров Германии, Италии и Франции.

Консультации канцлера ФРГ Ангелы Меркель, итальянского премьер-министра Джузеппе Конте и президента Франции Эммануэля Макрона прошли в рамках саммита Евросоюза в Брюсселе. Они призвали участников конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия.

Что касается санкций за поставки оружия в эту страну, предложения на этот счет должны представить верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и зампредседателя Еврокомиссии.