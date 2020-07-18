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20:45   18 Июля 2020
Политика

Ищенко назвал причину, по которой восточные регионы Украины не присоединились к РФ

Ищенко назвал причину, по которой восточные регионы Украины не присоединились к РФ

Одной из проблем, по которой Донбасс все еще не присоединился к России, является необходимость перестройки как экономической, так и сознания. Своим мнением поделился политолог Ростислав Ищенко.

Он обратил внимание на то, что два государства за 30 лет значительно разошлись в плане быта и ментальности, а потому будет непросто интегрировать в "политическое тело" России десятки миллионов граждан с сознанием другой страны, это будет слишком большая нагрузка. Об этом сообщается на YouTube-канале "Украина.ру".

Также к проблемным аспектам при интеграции он отнес экономику, восстановление промышленности и занятость населения. Как обозначил Ищенко, потребуется достаточно много времени для того, чтобы возобновить работу предприятий, а также на это уйдет большое число вложений без гарантии, что на это будет спрос внутри России. Без работы население ДНР и ЛНР просто покинет регионы, оставив земли пустыми, резюмировал он.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #донбасс #украина #днр #лнр #ищенко

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