Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

Огромные очереди образовались 18 июля на входе в Нижний парк Петергофа. Жители Северной столицы выстроились к кассам.

Причиной большого скопления петербуржцев стал сбой в работе электронной кассы. Кроме того, желающие посмотреть петергофские фонтаны должны получить средства индивидуальной защиты, без которых вход в парк строго запрещен. Фотографиями гигантской очереди поделились пользователи социальных сетей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Огромная очередь также образовалась на входе в "Новую Голландию" из-за ограниченного количества возможных посетителей. Петербуржцы растянулись вдоль набережной Адмиралтейского канала.

Накануне в музее-заповеднике "Петергоф" был зарегистрирован акт вандализма. Неизвестные отломали часть мраморной статуи – пальцы Венеры Медицейской, передает телеканал "360".