Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

 Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека

Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека
Три страны ЕС допустили введение санкций против Ливии за нарушение эмбарго

Три страны ЕС допустили введение санкций против Ливии за нарушение эмбарго

 ФАН рассказал о зависимости экономики Турции от ливийской нефти

ФАН рассказал о зависимости экономики Турции от ливийской нефти
Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

 Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам
Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

 Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека

Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека
Три страны ЕС допустили введение санкций против Ливии за нарушение эмбарго

Три страны ЕС допустили введение санкций против Ливии за нарушение эмбарго

 ФАН рассказал о зависимости экономики Турции от ливийской нефти

ФАН рассказал о зависимости экономики Турции от ливийской нефти
Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

Handelsblatt: немцы считают шантажом угрозы США в адрес СП-2

 Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам
20:42   18 Июля 2020
Общество

Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

Сотни петербуржцев встали в очередь к фонтанам Петергофа

Огромные очереди образовались 18 июля на входе в Нижний парк Петергофа. Жители Северной столицы выстроились к кассам.

Причиной большого скопления петербуржцев стал сбой в работе электронной кассы. Кроме того, желающие посмотреть петергофские фонтаны должны получить средства индивидуальной защиты, без которых вход в парк строго запрещен. Фотографиями гигантской очереди поделились пользователи социальных сетей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Огромная очередь также образовалась на входе в "Новую Голландию" из-за ограниченного количества возможных посетителей. Петербуржцы растянулись вдоль набережной Адмиралтейского канала.

Накануне в музее-заповеднике "Петергоф" был зарегистрирован акт вандализма. Неизвестные отломали часть мраморной статуи – пальцы Венеры Медицейской, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#петербург #петергоф #парки #очереди #фонтаны

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...