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20:26   18 Июля 2020
Общество

Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека

Член-корреспондент РАН объяснил, как коронавирус может воздействовать на мозг человека

Медики зафиксировали поражение головного мозга у ряда пациентов с выявленным коронавирусом. Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил, как коронавирус влияет на работу головного мозга человека.

Некоторые пациенты, у которых был подтвержден COVID-19, также делали МРТ головного мозга. На основании полученных результатов специалисты заявляют, что коронавирусная инфекция может нанести прямой ущерб мозгу. По словам Мацкеплишвили, это не более чем совпадение.

"Этого не происходит, а все в большинстве случаев объясняется сосудистыми нарушениями", — убежден кардиолог.

Как ранее сообщили журналисты телеканала "360", ученые из Северной Кореи разработали и проверили на животных вакцину от COVID-19. Препарат относится к типу рекомибинантных субъединичных, из-за чего не несет в себе живых клеток вируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#ран #мозг #коронавирус

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