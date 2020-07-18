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20:01   18 Июля 2020
Общество

Собянин назвал Москву самым подготовленным к переходу на онлайн-обучение субъектом РФ

Собянин назвал Москву самым подготовленным к переходу на онлайн-обучение субъектом РФ

Столица России стала одним из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат, заявил мэр города Сергей Собянин.

Власти Москвы сумели в течение одной недели переформатировать и перевести образование города в онлайн, подчеркнул градоначальник в интервью журналистам радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, московские школы имеют высочайшую техническую оснащенность. Так, у всех преподавателей и учителей столицы есть ноутбуки.

"Идеальной ситуации мы за неделю не могли добиться. Но по сравнению с другими регионами и даже странами Москва была одной из самых подготовленных", — заявил Собянин.

Отметим, как сообщали журналисты телеканала "360", мероприятия ко Дню города в Москве пройдут в привычные горожанам даты в начале сентября. Это связано со стремительно улучшающейся эпидемиологической обстановкой в столичном регионе.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #собянин #онлайн-обчучение

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