Мясников опроверг слухи о вреде кофе

Информацию о вреде кофе развеял главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников. Он рассказал, сколько чашек тонизирующего напитка стоит пить в день.

Кофе полезен, отметил Мясников. Он отметил, что не понимает, откуда появилась информация о вреде напитка из душистых зерен. Оно минимизирует риск онкологии печени и цирроза, сообщил доктор. Человек, у которого гепатит или инфекционный гепатит, обязан пить по три-четыре чашки бодрящего напитка в день.

Мясников рассказал, что в напитке содержатся полезные вещества, которые помогают при аритмии. Также минимизируется риск развития инфаркта. Кофе улучшает память и помогает при запорах.