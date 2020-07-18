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19:54   18 Июля 2020
Армия

Пентагон отказался комментировать сообщения о передаче военным секретных данных россиянину

Пентагон отказался комментировать сообщения о передаче военным секретных данных россиянину

Оборонное ведомство США отказалось комментировать дело военнослужащего ВМС США, который подозревается в передаче секретных сведений гражданину Российской Федерации. Об утечке секретных данных сообщили американские СМИ.

Старшина ВМС США Чарльз Бриггс подозревается в том, что он якобы передавал секретные сведения гражданину Российской Федерации, имя которого не называется. Об этом сообщило издание The Virginian-Pilot.

"Мы не комментируем готовящиеся или продолжающиеся судебные разбирательства", - заявили в пресс-службе Пентагона.

Американское издание ссылается на обвинительное заключение, в котором сказано, что Бриггс в период с октября 2018 года по январь 2019 года имел доступ к сведениям, связанным с вопросами национальной обороны.

Отмечается, что Бриггс якобы использовал служебный компьютер, чтобы "принести пользу иностранному гражданину, нанеся ущерб национальной безопасности США".

Бриггс в указанный период служил на авиабазе Оффат в Небраске, передает ТАСС.

Также Бриггса обвиняют в препятствовании следствию и попытках получить доступ к интимным видеозаписям с участием несовершеннолетних.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #пентагон #бриггс

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